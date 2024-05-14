الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منطقة مطروح الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

منطقة مطروح الأزهرية
منطقة مطروح الأزهرية

وجه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان


وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا


جاء ذلك، خلال اﻹجتماع الذى عقده رئيس المنطقة برؤساء لجان ومراكز الأسئلة للشهادتين ( الابتدائية- الإعدادية)  للعام الدراسى 2023/2024، والتى ستبدأ غدًا الأربعاء 15/5/2024، وتنتهى يوم الأربعاء 22/5/2024، بمقر الديوان العام، وبحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات التعليمية ورؤساء مراكز الأسئلة ومساعديهم.

وفي سياق أخر كان قد اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميه (الأدبي- العلمي)، وطلاب معاهد القراءات، الخميس الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة جادة من فضيلة الشيخ عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

متابعة انضباط اللجان

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة بنين مطروح النموذجي، حيث اطمئن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

كما وجّه بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

منطقة مطروح الأزهرية
منطقة مطروح الأزهرية
منطقة مطروح الأزهرية
منطقة مطروح الأزهرية
1000241747
1000241747
رئيس منطقة مطروح الأزهرية تلبية احتياجات جميع اللجان التعامل الهادئ مع الطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية مطروح

مواد متعلقة

ختام امتحانات النقل الثانوى والقراءات للفصل الدراسى الثانى بـ"مطروح الأزهرية"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية