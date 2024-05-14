منطقة مطروح الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وجه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان



وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا



جاء ذلك، خلال اﻹجتماع الذى عقده رئيس المنطقة برؤساء لجان ومراكز الأسئلة للشهادتين ( الابتدائية- الإعدادية) للعام الدراسى 2023/2024، والتى ستبدأ غدًا الأربعاء 15/5/2024، وتنتهى يوم الأربعاء 22/5/2024، بمقر الديوان العام، وبحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات التعليمية ورؤساء مراكز الأسئلة ومساعديهم.

وفي سياق أخر كان قد اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميه (الأدبي- العلمي)، وطلاب معاهد القراءات، الخميس الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة جادة من فضيلة الشيخ عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

متابعة انضباط اللجان

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة بنين مطروح النموذجي، حيث اطمئن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

كما وجّه بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

منطقة مطروح الأزهرية

منطقة مطروح الأزهرية