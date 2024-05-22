الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح.. وانطلاق التصحيح غدا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بأداء امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

_انتظام سير الامتحانات

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية في يومها الأخير، ودخول الطلاب وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل، وأن أعمال التصحيح سوف تبدأ غدا الخميس.

_مراكز التصحيح

وحرص سالم، على تفقد مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي يبدأ العمل بهم من الغد الخميس، ولحين الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد، مؤكدا أن جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح تم تسليمهم  خطابات التصحيح، وتم توفير كافة سبل الراحة لهم بمقرات التصحيح، وأن عمليات تأمين مراكز التصحيح والكنترولات جهزت على أكمل وجه.

وكان قد وجه، الثلاثاء الماضي، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان


وأوضح أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع مطروح

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