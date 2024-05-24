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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

نقدم لكم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك مع إنتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

وفي السطور التالية، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني.

نتيجة الصف الأول الثانوى بالاسم فقط

وفي هذا الصدد، تعلن المدارس الحكومية نتيجة أولى ثانوي في فناء المدرسة، حيث يمكن للطالب أن يحصل على النتيجة بالاسم فقط من خلال هذه الطريقة فقط، وما زال هناك بعض المحافظات التي تؤدي امتحان أولى ثانوي، حيث يؤدي الطلاب امتحانات 10 مواد، وهم كالتالي:

• اللغة العربية.
• اللغة الأجنبية الأولى. 
• اللغة الأجنبية الثانية.
• الفيزياء.
• الكيمياء.
• الأحياء.
• الفلسفة. 
• الجغرافيا. 
• التاريخ.

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

وفي هذا السياق، جاء توزيع درجات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، والتي جاءت كالآتي:

مادة اللغة العربية من 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى من 40 درجة. 
مادة اللغة الأجنبية الثانية من 30 درجة.
مادة الرياضيات تكون من درجة 40 درجة. 
مادة الكيمياء من 20 درجة.
مادة الفيزياء من 20 درجة. 
مادة الأحياء من 20 درجة. 
مادة التاريخ من 20 درجة. 
مادة الجغرافيا من 20 درجة. 
مادة الفلسفة من 20 درجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالوادي الجديد

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الترم الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنــــــــــــــا.
الخطوة الثانية: على الطالب/ة اختيار المرحلة التعليمية الثانوي العام.
الخطوة الثالثة: على الطالب/ة اختيار السنة الدراسية 2023\2024.
الخطوة الرابعة: على الطالب/ة تحديد  العام الدراسي “أولى ثانوي”.
الخطوة الخامسة: على الطالب/ة اختيار الفصل الدراسي "الفصل الدراسي الثاني".
الخطوة السادسة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
الخطوة السابعة: النقر على أيقونة "عرض النتيجة".
الخطوة الثامنة: تظهر أمامك النتائج بالتفصيل فور ظهورها رسميًا.

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