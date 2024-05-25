السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

طلاب
طلاب

انطلقت امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية، التاسعة صباح اليوم السبت، بتخصصاتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث، إعداد مهني، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية)، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، للامتحانات التحريرية.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي اعتبارًا من اليوم السبت وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل، وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 

وكانت قد استعرضت وزارة التعليم الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات، بالإضافة إلى عدد 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد 2030 مقيمًا ممثلًا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية، والتي يبلغ عددها 70 برنامجًا مطورًا.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكل النوعيات 2562 لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضوًا داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين– ممتحنين– ملاحظين– إداريين... إلخ).

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- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوًا.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله، سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

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