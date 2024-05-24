تنطلق غدًا.. "تعليم الوادي الجديد" تُنهي استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء إستعدادات قطاع تعليم المحافظة لإنطلاق إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023-2024م فى جميع الادارات التعليمية، والتى تنطلق غد السبت 25 مايو 2024م.

ولفت إلى أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة المستلزمات لإستقبال الطلاب وتشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان عام المديرية وربطها غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة

وشدد “عبد العزيز” على الجميع حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها فورًا لضمان تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الطلاب الامتحانات بكل يسر وسهولة. متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد

وكيل التعليم يجتمع رؤساء مراكز لجان الدبلومات الفنية ومديرى الإدارت التعليمية



والتقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، رؤساء مراكز ولجان وامتحانات الدبلومات الفنية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية.

استهل لقائه بالترحيب بالحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى ٱداء مهامهم المكلفين بهم.

وجرى مناقشة آخر المستجدات والأوضاع واستعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنيةالدور أول» للعام الدراسى 2023-2024م والتى تنطلق السبت 25 مايو وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، رؤساء اللجان والمعنيين بضرورة الإلتزام بالجدية والإنضباط والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

لافتا إلى ضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على اى مشكلات قد تطرأ ووضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن اى توتر.