وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية لوظائف المراجعة الداخلية والحوكمة

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة السيد سعيد التهامي مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد، المهندسة إيمان صبر مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والسيد أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المديرية، والسيد وليد محمد خضر الشئون القانونية بالمحافظة.

وأوضح وكيل التعليم، أنه جاء ذلك بالتعاون مع إدارة تنسيق الإداريين وجرى عقد اختبار الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بإشراف توجيه عام الحاسب الآلي بالمديرية.

ولفت وكيل التعليم بالمحافظة إلى تحقيق مبدأ النزاهة والشفافيه لاختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني في العمل وتطوير الآداء للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثامن جمهوريا بالمسابقة البحثية للثقافة الإسلامية

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية الكبرى والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.

حيث فازت الطالبة لمار محمد زين العابدين من مدرسة أنور البارودي الابتدائية بالخارجة بالمركز الثامن جمهوريا بعد تتويجها بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة، عن خالص تقديره للجميع لما يشهده قطاع تعليم المحافظة من إنجازات متتالية نتاج الدعم الدائم والمتواصل من القيادة السياسية لطلاب المحافظة بكافة الأنشطة الطلابية.

موجها الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة، باعثا بالتهنئة للطالبة لمار ومدرسة طلعت ضرغام الابتدائية لحصاد المركز الثامن جمهوريا في المسابقة البحثية الكبرى للثقافة الإسلامية.

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