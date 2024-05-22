مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين أخرين في حادث تصادم بالداخلة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم تريلا بسيارة نصف نقل بطريق العوينات الداخلة بالوادي الجديد.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية بالداخلة ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تريلا بسيارة نصف نقل في الكيلو 125 من العوينات اتجاه الداخلة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عمرو خضر عبداللطيف 40 عامًا، من محافظة أسيوط، بكسر بالفخذ الأيمن، ومحمد أشرف محمو 20 عامًا من محافظة سوهاج، باشتباه نزيف بالمخ، ووفاة كلا من أحمد علي أحمد عثمان 28 عامًا، من محافظة أسيوط، وحسن إبراهيم قاسم 24 عامًا من محافظة قنا، وياسين عمر سعداوي 23 عامًا من محافظة المنيا، أبو زيد علي أحمد 17 عامًا، من محافظة أسيوط، هشام عبدالسلام أحمد 34 عامًا، من محافظة أسيوط.