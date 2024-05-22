بدء التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية المحلية، من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل هنا.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن المبادرة تستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث والسيطرة عليه وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة المصرية بهذا الشأن من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك ضمن ٦ فئات هي( المشروعات كبيرة الحجم،المشروعات المتوسطة،المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

أشار إلى المشاركة المتميزة للمشروعات المقدمة من المحافظة خلال الدورتين السابقتين من المبادرة ومن بينها حصد المركز الأول بفئتي المشروعات المتوسطة والمحلية الصغيرة بالدورة الثانية.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

كان تفقد محافظ الوادي الجديد، ونائبه حنان مجدي، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ باستكمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بمحيط المباني الحكومية وإنشاء مسرح مكشوف لإقامة الفعاليات المختلفة، كما تابع تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة، موجهًا بتركيب أجهزة تكييف بقاعات الأطفال ومظلة بساحة الألعاب.

كما اطمأن على انتظام العمل بمحطة توزيع الكهرباء وربط إنتاج محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة.