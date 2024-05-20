الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد لجان الامتحانات بمدرسة اللغات والشهداء الإعدادية

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الإعدادية

استأنف المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023/ 2024، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين. 

واستهل جولته بزيارة المدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة، وتفقد لجان امتحان الإعدادية والصف الثانى الثانوي، مطمئنًا على توافر الأجواء الملائمة أمام الطلاب لأداء الامتحان بعيدًا عن أى قلق أو توتر وكذا التزام الجميع بمهامهم داخل اللجان، منتقلًا لمدرسة الشهداء الإعدادية، حيث وجه الطلاب بقراءة الأسئلة بهدوء والتأنى عند تدوين الإجابة والمراجعة بكل دقة ليكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح.
هذا وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة عن تشجيعه الطلاب المتفوقين وتكريمهم عقب إعلان النتائج.

 

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 

 

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء قبل الماضي، بمدارس الوادي الجديد العام واللغات والمعاهد الأزهرية، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أكد على توفير كل سبل الراحة والخدمات للطلاب، لضمان أداء الامتحانات بكل يسر.

من جانبه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، و5 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات أو عوائق خلال الامتحانات، بالإضافة إلى تلقي شكاوى الطلاب أو أولياء الأمور والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار عبدالعزيز إلى التواصل المستمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء مراكز توزيع امتحانات الإعدادية والمعنيين، ومتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، موجهًا بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات.

وشدد على جميع مديري ووكلاء الإدارات حال رصد أي مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور مع غرفة العمليات بالمديرية، لضمان الانضباط والدقة، مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب.

وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم يتفقد امتحانات الاعدادية
وكيل التعليم بالوادي الجديد جولاته الميدانية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني امتحانات اللغة الإنجليزية

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