وفاة شخصين وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بطريق "الخارجة- أسيوط"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل بطريق "الخارجة- أسيوط"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف مكان الحادث ونقل المصاب لمستشفي الخارجة التخصصي ونقل الجثث لمشرحة المستشفي والتحفظ عليهم عن طريق النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية، لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق "الخارجة- أسيوط" بمنطقة الكيلو 90 بالطريق أسفر عن وفاة علي محمود علي عبده، 20 عامًا، وإصابة محمد هدية حمدي، 27 عامًا، وجرى نقل جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.