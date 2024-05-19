بحضور لاعبين سابقين.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين

التقى اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد أكاديمية أندرلخت لكرة القدم بحضور هادي خشبة ومحمد يوسف لاعبي منتخب مصر والنادي الأهلي السابقين، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ود.مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ.

تناول اللقاء سبل دعم اكتشاف الموهوبين بكرة القدم والتوسع في إنشاء فروع للأكاديمية بمراكز المحافظة، إضافة إلى فرعها الحالي بالخارجة.

وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالأخلاق والقيم الرياضية ونبذ التعصب من خلال تقديم القدوة والنماذج المضيئة من كبار اللاعبين في تاريخ كرة القدم كما أشاد وفد الأكاديمية بالطفرة التي تشهدها المحافظة بكافة الجوانب، وفي مقدمتها تطوير المنشآت الرياضية وتوفير البيئة المناسبة للبراعم بمختلف الألعاب.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وتفقد المحافظ وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ باستكمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بمحيط المباني الحكومية وإنشاء مسرح مكشوف لإقامة الفعاليات المختلفة، كما تابع تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة، موجهًا بتركيب أجهزة تكييف بقاعات الأطفال ومظلة بساحة الألعاب، كما اطمأن على انتظام العمل بمحطة توزيع الكهرباء وربط إنتاج محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة.

وأعلن محافظ الوادي الجديد انتظام تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا قرب الإنتهاء من إنشاءه، موجهًا البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم إنتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.