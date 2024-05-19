تجربة ناجحة على أرض الواحات.. عاصمة إدارية تضم جميع المصالح الحكومية لتيسير الخدمات للمواطنين

نجحت القيادة السياسية في تنفيذ عاصمة إدارية جديدة على أرض الواحات المصرية بالوادي الجديد لتضم جميع المصالح الحكومية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات، وهو أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية والذي يعمل بتقنية عالية وأجهزة حديثة ومتطورة في مجال التحول الرقمي والبرمجيات.



جاء قرار إنشاء مجمع مصالح حكومي مميكن يحاكي العاصمة الإدارية ضمن عدة قرارات أوصى بها رئيس الجمهورية في اجتماعه الأول مع أبناء محافظة الوادي الجديد، لتنول المحافظة نصيب الأسد في عدة قرارات تضعها على خريطة الاستثمار وعلى رأسها إنشاء أول عاصمة إدارية مصغرة يتم تنفيذها على مساحة 38 فدانا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، ليشمل مبانى للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق ضمن مشروع مجمع المصالح الحكومى المميكن الجارى إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة 101 فدان، بتكلفة مليار جنيه، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإقامة مجمع حكومى مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات، ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حاليًا.



وأعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرب الانتهاء من تنفيذ العاصمة الإدارية بمركز الخارجة تمهيدا لافتتاحها قريبا بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، موجها بسرعة بدء الربط الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الكبرى لافتتاحه رسميا خلال أيام.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن مجمع المصالح الحكومية المميكن طفرة كبيرة للمحافظة ومن أهم المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، والذي سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حاليًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والمجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة.



وأكد اللواء محافظ الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 99%، بالقرب من مطار مدينة الخارجة الجوي، والمقام على مساحة تصل إلى 101 فدان بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه وتصل إلي مليار جنيه، والذي تم وضع مدى زمني له 3 سنوات حتي الانتهاء منه



جرى انطلاق العمل بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة تحاكي العاصمة الكبرى بالقاهرة في يونيو عام 2020، وتم اختيار الموقع شمال مدينة الخارجة في الوادى الجديد على مساحة 101 فدان، منها 38 فدانا للمرحلة الأولى، وبتكلفة تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى مبانى للجهات الحكومية ومبانى للأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق، واستغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائرى، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة 1600 شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالى، وزراعة سور شجرى من أشجار الماهوجنى يحيط بحديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية المميكن، والانتهاء من إنشاء الطريق بطول 1500 متر لربط المجمع بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة، وسوف تبدأ المرحلة الثانية فور افتتاحه رسميا خلال الايام القليلة المقبلة

ويتضمن مبنى المجمع الحكومي المميكن وحدة «التعامل مع الجمهور» بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى «المول التجاري» بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي، ويتضمن محطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وتحظي محافظة الوادي الجديد بالكثير من المشروعات القومية الكبرى التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبرزها مجمع المصالح الحكومي المميكن، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية والخاصة والتوسع الزراعي في المشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات الكبرى التي تمت على أرض المحافظة.

FB_IMG_1715078404802

FB_IMG_1715078422227

FB_IMG_1714380171776

FB_IMG_1714380152786