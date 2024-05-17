بالألوان في بعض المدارس.. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم نشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالألوان في بعض المدارس، بينما ما زالت أعمال التصحيح مستمرة في أخرى، حيث يجري إعلانها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس تباعا.

وكشفت مدير التعليم بالوادي الجديد، أنه من المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة، إذ يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم ثم مراجعة الدرجات وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقة له.

وأوضح “عبد العزيز” أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الوتدي الجديد من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي، والذي يتيح الحصول عليها بالألوان وفق النظام الجديد وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الألوان بديل للدرجات، حيث يكون اللون الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف، أما الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم، والأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ امتلك المعارف، وأخيرا الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات.

وكيل التعليم يتابع امتحان الشعادة الاعدادية

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد، امس الخميس، آداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط أجواء آمنة وهدوء.

وأجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات فى يومها الثانى، حيث يشهد اليوم آداء الطلاب الامتحان بمادة الجبر لمدة ساعتين بدأت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

واستهل جولته بتفقد لجنة 25 يناير للتعليم الأساسى بالخارجة واطمأن على وضوح ورقة الأسئلة متحدثا للطلاب بضرورة التأنى والتركيز والمراجعة الجيدة قبل البدء فى تدوين الإجابة.

مؤكدا على ضرورة توفير الهدوء وكافة سبل الراحة أمام الطلاب والتعامل الفورى مع أى مشكلة تطرأ وحلها على الفور.

منتقلا لتفقد لجنة مدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة ،مؤكدا أن مصلحة الطالب تشكل أحد المحاور الهامة للعملية التعليمية وتشكل الهدف الأساسى من العمل فلا مساس بها.