الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرسة الجديدة الثانوية بالوادي الجديد تنظم نموذج محاكاة لامتحان الثانوية العامة

نموزج المحاكاه من
نموزج المحاكاه من الطلاب

أشاد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، بإدارة مدرسة الجديدة الثانوية المشتركة بإدارة الداخلة التعليمية لتنظيمها نموذج محاكاة لامتحانات شهادة الثانوية العامة بنظام البابل شيت.

حيث نجحت أسرة مادة الفلسفة بالمدرسة تحت قيادة المعلم مجدي العدوي فى تنفيذ  نموذج محاكاة ليوم الامتحان بداية من دخول اللجنة واستلام ورقة المفاهيم والبابل شيت والتى تطابق مواصفات الورقة الامتحانية وتدريب الطلاب على التعامل  مع ورق الامتحان من تدوين البيانات وتظليل رقم الجلوس وتظليل الإجابات الصحيحة بالورقة.


يأتى ذلك من منطلق الحرص على دعم الطلاب والحد من ظاهرة القلق والتوتر النفسي قبل الامتحان.
ووجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر والتقدير للسيد أحمد زكي مدير مدرسة الجديدة الثانوية وأسرة الفلسفة للجهد الملموس الذى له ابلغ الأثر فى نفوس الطلاب وأولياء الأمور.

 

تعليم الوادى الجديد يحصد المركز الثامن  جمهوريا بالمسابقة البحثية للثقافة الإسلامية
أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز قطاع تعليم المحافظة  بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية الكبرى والتى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.

حيث فازت بالمركز الثامن جمهوريا الطالبة لمار محمد زين العابدين من مدرسة انور البارودى  الابتدائية بالخارجة.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن خالص تقديره للجميع لما يشهده قطاع تعليم المحافظة من إنجازات متتالية نتاج الدعم الدائم والمتواصل من القيادة السياسية لطلاب المحافظة  بكافة الأنشطة الطلابية.

موجها الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة.
 

وبعث وكيل التعليم بالمحافظة، التهنئة للطالبة لمار ومدرسة أنور البارودي الابتدائية لحصاد المركز الثامن جمهوريا في المسابقة البحثية الكبرى للثقافة الاسلامية متمنيا لها دوام التقدم والنجاح. 

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