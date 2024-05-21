الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرح منتجات المشروعات الاستثمارية بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

رئيس المركز يتفقد
رئيس المركز يتفقد مزرعة على مساحة ٤٠٠ فدان

تفقد اللواء ياسر إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة، الثلاثاء، مشروع استثمار زراعي على مساحة ٤٠٠ فدان، بقرية الأمان بغرب الموهوب يرافقه المهندس سعد خضر مدير عام الاستثمار بمركز الداخلة والمهندس كامل على رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.

وأشاد كمال بالمشروع الذي يضم نخيل وأشجار المانجو والزيتون والخضروات المختلفة، إضافة إلى مزرعة للإنتاج الحيوانى، موجّهًا بطرح هذه المنتجات من الخضروات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمدينة والقري لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد رئيس المركز أن المحافظة تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة ما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما قام رئيس المركز بزيارة الجمعية الزراعية بغرب الموهوب للاطمئنان على سير عملية توريد القمح بالقرية.

رئيس مركز ومدينة الداخلة مشروع استثمار زراعي غرب الموهوب مزرعة للانتاج الحيوانى الخضروات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين

مواد متعلقة

عبر الفيديو كونفرانس.. "الزملوط" يتابع إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالوادى الجديد

مدرسة الجديدة الثانوية بالوادى الجديد تنظم نموذج محاكاة لامتحان الثانوية العامة

محافظ الوادى الجديد يشهد توقيع عقد مشروع تطوير صندوق استصلاح الأراضى

أعاد أموالا ضائعة إلى صاحبها.. جامعة الوادي تكرم "يوسف"

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد لجان الامتحانات بمدرسة اللغات والشهداء الإعدادية

وكيل تعليم الوادى الجديد يترأس غرفة العمليات لمتابعة لجان امتحانات الإعدادية

بحضور لاعبين سابقين.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024.. نتيجة سنوات النقل الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى