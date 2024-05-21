طرح منتجات المشروعات الاستثمارية بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

تفقد اللواء ياسر إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة، الثلاثاء، مشروع استثمار زراعي على مساحة ٤٠٠ فدان، بقرية الأمان بغرب الموهوب يرافقه المهندس سعد خضر مدير عام الاستثمار بمركز الداخلة والمهندس كامل على رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.

وأشاد كمال بالمشروع الذي يضم نخيل وأشجار المانجو والزيتون والخضروات المختلفة، إضافة إلى مزرعة للإنتاج الحيوانى، موجّهًا بطرح هذه المنتجات من الخضروات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمدينة والقري لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد رئيس المركز أن المحافظة تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة ما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما قام رئيس المركز بزيارة الجمعية الزراعية بغرب الموهوب للاطمئنان على سير عملية توريد القمح بالقرية.