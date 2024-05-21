الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الوادي الجديد: توريد 330 ألف طن قمح بصوامع المحافظة وخارجها

قمح الواحات
قمح الواحات

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال توريد محصول القمح منذ انطلاق موسم حصاد ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول حتي اليوم بلغ 330 ألف طن داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وشدد "الزملوط" على متابعة أعمال التوريد وجاهزية الصوامع والشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد، والتأكد من حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأكد محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادر الجديد، أن إجمالي ما تم توريدة داخل وخارج المحافظة بلغ 330 ألف طن حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشؤون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت إجمالى 450 ألف فدان بزيادة 15 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 192277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.


وأكد وكيل التموين بالمحافظة أنه تم الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 إردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، في زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

محافظ الوادي الجديد توريد محصول القمح إنطلاق موسم حصاد ٢٠٢٤ 330 ألف طن صوامع وشون المحافظة

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