الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"100 ألف جنيه ووسام".. وزيرة التضامن تكرم "أم هاشم" الأم المثالية بالوادي الجديد

وزيرة التضامن تكرم
وزيرة التضامن تكرم الام المثالية بالوادي الجديد

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، السيدة أم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسام الكمال من الطبقة الثانية ومكافأة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المكافآت المخصصة للأمهات المثاليات.

 

وسلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأمهات المثاليات لعام 2024 بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجوائز حيث تسلمن وسام الكمال من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهودهن وعطائهن، فضلا عن تسلمهن المكافأة المخصصة لهن، والتي تم زيادتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل أم فائزة في المسابقة.

 

وكانت الحاجة أم هاشم إبراهيم عبدالكريم من محافظة الوادي الجديد قد فازت بمسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، إذ أنها تبلغ من العمر 65 عامًا وحاصلة على ثانوية عامة وكانت تعمل كبير باحثين «معاش»، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 28 عامًا، وعلى الرغم من تفوقها الدراسي إلا أنها لم تستكمل رحلتها الأكاديمية بعد وفاة والدتها، وأصبحت هي الابنة الكبرى والأم لخمسة أخوة قامت برعايتهم وتربيتهم عندما كانت في سن السابعة عشر.

 

وتعيش: “أم هاشم” في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، وتزوجت في سن 21 من موظف في أحد البنوك بمركز الخارجة في عام 1980، وأنجبت 5 أبناء، توفي الابن الثاني بعد خمسة عشر يومًا من ولادته، وقامت الأم والأب برعاية باقي أفراد الأسرة المكونة من 4 بنات حتى صاروا في سن التخرج من الجامعات، فحصلت ابنتها الأولى على درجة الماجستير في تحاليل طبية، والابنة الثانية حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الثالثة حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الرابعة حصلت على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون.
 

وزيرة التضامن الأم المثالية محافظة الوادي الجديد وسام الكمال من الطبقة الثانية و مكافأة مالية رئيس الجمهورية

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