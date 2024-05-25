السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم المنوفية": 125 لجنة جاهزة لامتحانات الدبلومات الفنية

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية محمود الفولي

أعلن محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، جاهزية (125) لجنة لاستقبال حوالي (36675) طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2024/5/25، في تمام الساعة التاسعة صباحًا. 

وقال وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي أعداد الطلاب موزعين على جميع نوعيات التعليم الفني، (صناعي ثلاث سنوات، وصناعي خمس سنوات، وصناعي مهني، وصناعي مزدوج- وزراعي ثلاث سنوات ومهني ومزدوج، وتجاري ثلاث سنوات، ومزدوج وخمس سنوات- وفندقي)، والذين سيتم اختبارهم على النحو التالي:

1- التعليم الصناعي ثلاث سنوات مهني ومزدوج بواقع ( 73) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (21666).

2- التعليم الصناعي خمس سنوات بوقع  (2) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (319).

3- التعليم التجاري ثلاث سنوات، بواقع (39) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (12426).

4- التعليم  الزراعي، بواقع  (9) لجان، بإجمالي عدد طلاب (1692). 

5- التعليم الفندقي، بواقع (2) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (308). 

6- التعليم التجاري خمس سنوات، بواقع (2) لجنة، بإجمالي عدد طلاب (264).

الجدير بالذكر، أن الامتحانات العملية للتعليم الفني سوف تبدأ من ٢٠٢٤/٦/٧ حتى ۲۰۲٤/٦/۱۳، عملي وورش، كما سيتم عقد امتحان العملي جدارات  يوم ٢٠١٤/٥/٣٠، كما سيتم الانتهاء من الامتحانات العملية والنظرية  للدبلومات الفنية يوم ٢٠٢٤/٦/٢٨. 

محافظة المنوفية امتحانات الثان يه الفنيه الدبلومات الفنية جاهزية اللجان استقبال الطلاب

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