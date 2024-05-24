فحص 1153 مريضًا في قوافل جامعة المنوفية بقريتيِّ شرانيس ومنيل جويدة

أطلقت جامعة المنوفية قافلتين طبيتين إلى قريتيِّ شرانيس بمركز قويسنا، ومنيل جويدة بمركز أشمون بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" ومحافظة منوفية، كما تم خلال القافلتين عقد ندوات توعوية حول العنف ومخاطره وأسبابه تحت إشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا مع توفير الرعاية الصحية لمستحقيها في أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى أن جامعة المنوفية تسعى دائمًا إلى تقديم كل أوجه الدعم لأهالي المحافظة والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال ما تملكه من إمكانات وخبرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات.

وأضاف الدكتور صبحي شرف، أنه تم خلال القافلتين فحص ما يقرب من 1153 مريضًا منهم 134 الرمد، و166 أطفال، 112 أنف وأذن، 159 باطنة، 150 جلدية، 142 عظام، 122 صحة عامة، 44 تحليل فيروس "ب"، كما تم عقد ندوة توعوية تحت عنوان «لا للعنف ولا للتنمر» حضرها ما يقرب من 123 مواطنًا في مختلف الأعمار.