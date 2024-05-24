محافظ المنوفية: إجراءات رادعة لمنع محاولات الغش أو التسريب خلال الامتحانات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدم السماح بأي حالٍ من الأحوال، بتكرار محاولات الغش خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أو محاولات التسريب والتي انتهت الأربعاء الماضي.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تمنع محاولات التسريب، والتي تبدأ من الطباعة حتى توصيل الأوراق لطلاب اللجان، وسوف تكون دائمة خلال الامتحانات القادمة، لمنع التسريب أو الشكاوي، مع اتخاذ إجراءات رادعة لكل المخالفين أو المقصرين.

تأمين أوراق الأسئلة

وأضاف المحافظ ، أنه بعد الشكاوي المتكررة لمحاولات الغش والتسريب اتخذ قرارًا بمشاركة رؤساء المدن ونوابهم في تأمين عملية توصيل أوراق أسئلة الامتحانات خلال آخر يومين، ونجحت المحافظة في القضاء على شكاوى محاولات التسريب.

وشدد محافظ المنوفية، على وضع نظام جديد للطباعة والعمل في المطابع، تضمن التأمين الكامل لأسئلة الامتحانات، مع الأخذ في الاعتبار بعض بعض التصرفات الفردية من قلة من عدماء الضمير.

إحالة مراقب إحدى اللجان

وأحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، المراقب الأول بإحدى لجان إدارة أشمون التعليمية للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ما نسب إليه من تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية على هاتفه المحمول وتداولها في تمام الثامنة وأربع عشر دقيقة صباحًا، كما قرر المحافظ إلغاء تكليف مدير عام إدارة أشمون التعليمية وتكليف وكيل الإدارة للقيام بالمهام الوظيفية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، فيما تم تكليف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بالإشراف على باقي أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة أشمون مراعاة للصالح العام.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه فور تداول ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، كلف على الفور المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص الواقعة والتحقق منها وإعداد تقرير مفصل بها لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على حقوق الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في حقوق أبنائنا الطلاب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يساهم في الإخلال بالمنظومة التعليمية أو يثبت تورطه في تداول الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.