مدير تعليم المنوفية: تسريب امتحان العلوم محاولات فاشلة سيطرنا عليها

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محمود الفولي، عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المديرية، حول تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم.

وأكد الفولي لـ"الدستور" أنه يوجد هناك محاولة فاشلة وتم السيطرة عليها وتحريز هاتف مراقب أول اللجنة وعليه الصورة المتداولة، وتم تحويله للتحقيق فورا، وهناك لجنة من الشئون القانونية برئاسة مدير الشئون القانونية.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة الخاصة بالشؤون القانونية تباشر عملها الساعة 11 صباحا بعد انتهاء مادة العلوم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والضرب بيد من حديد على كل من تثبت إدانته.