الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: تلقى طلبات التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة

المبادره الوطنية
المبادره الوطنية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تلقي طلبات التسجيل لتقديم المشروعات في " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024"، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للمبادرة على الرابط Www.sgg.eg، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية بشأن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية والتعامل مع البُعد البيئي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ودعا محافظ المنوفية، أبناء المحافظة؛ للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة المهمة والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الفعاليات والندوات التعريفية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة بالمبادرة، مؤكدًا حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية، وتنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

وأكد محافظ المنوفية، أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وإيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

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