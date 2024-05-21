الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

محافظ المنوفية يعزي أسر ضحايا حادث معدية أبو غالب

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحظة بلحظة حادث معدية أبو غالب بأشمون، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم التوجيه بتواجد السكرتير العام والمساعد ورئيس المدينة ميدانيًا بموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، كما تم الدفع بفرق من الاسعاف والإنقاذ النهري وتم متابعة كافة الإجراءات.


وتقدم محافظ المنوفية بخالص التعازى لأسر المتوفين، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات الحيوية بتقديم الدعم اللازم للحادث، فضلًا عن رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

وتوجه محافظ المنوفية ونائبه الأستاذ محمد موسي الآن إلى موقع الحادث بأشمون لمتابعة الموقف على الطبيعة وتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم.

ارتفاع عدد الضحايا لـ9 جثث 

وكشفت مصادر طبية عن ارتفاع ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب إلى 9 جثث، وجاري البحث عن آخرين في محيط الحادث.

وأوضح المصدر أنه تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى والتعامل مع 6 حالات في مكان الحادث ونقل 9 جثامين إلى مستشفى وردان.

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