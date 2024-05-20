محافظ المنوفية: حملات لضبط التكاتك المخالفة بشوارع شبين الكوم

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الجهود في نطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام في الشارع وتسهيل حركة المرور للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأُجريت اليوم حملة مكبرة برئاسة اللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والاستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب، والأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، وأسفرت عن ضبط وتحفظ على عدة مركبات "توكتوك" مخالفة تسير عكس اتجاه الحركة وتعيق حركة المرور في الشوارع الرئيسية، كما أنها لم تلتزم بضوابط المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتسهيل حركة المرور وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأوجه محافظ المنوفية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور للمتابعة اليومية ومواصلة جهود ضبط التوكتوك المخالفة والالتزام بخطوط السير وعدم اعاقة حركة المرور، مع التعامل الفوري حيال أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. كما تهيب محافظة المنوفية بسائقي مركبات التوكتوك بالالتزام بالاشتراطات القانونية وخطوط السير لتجنب المساءلة القانونية.