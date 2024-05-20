الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: حملات لضبط التكاتك المخالفة بشوارع شبين الكوم

حملات لضبط التكاتك
حملات لضبط التكاتك

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الجهود في نطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام في الشارع وتسهيل حركة المرور للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأُجريت اليوم حملة مكبرة برئاسة اللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والاستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب، والأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، وأسفرت عن ضبط وتحفظ على عدة مركبات "توكتوك" مخالفة تسير عكس اتجاه الحركة وتعيق حركة المرور في الشوارع الرئيسية، كما أنها لم تلتزم بضوابط المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتسهيل حركة المرور وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأوجه محافظ المنوفية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور للمتابعة اليومية ومواصلة جهود ضبط التوكتوك المخالفة والالتزام بخطوط السير وعدم اعاقة حركة المرور، مع التعامل الفوري حيال أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. كما تهيب محافظة المنوفية بسائقي مركبات التوكتوك بالالتزام بالاشتراطات القانونية وخطوط السير لتجنب المساءلة القانونية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات لضبط التكاتك سيولة مرورية حملات مكثفة الزمنية المحددة

مواد متعلقة

إحالة مراقب أول لجنة فى أشمون للتحقيق بعد ثبوت تسريب امتحان العلوم من هاتفه

مدير تعليم المنوفية: تسريب امتحان العلوم محاولات فاشلة سيطرنا عليها

38 فعالية ثقافية وفنية خلال مايو بالمنوفية

محافظ المنوفية يكلف بالتحقيق فى واقعة تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

إقالة مدير إدارة أشمون التعليمية بسبب تسريب الامتحانات

بتمويل 10 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تطوير مشروعات البنية التحتية بقرى منوف

قرار عاجل من محافظ المنوفية بشأن كهرباء قرية "كفرالشيخ شحاتة"

أول رد من "تعليم المنوفية" على تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية اليوم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

جريمة جديدة.. فتاة تقفز من سيارة بعد تحرش السائق بها بحدائق الأهرام

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

كواليس حادث الدائري طريق بهتيم بشبرا الخيمة وأسماء الضحايا (القصة الكاملة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا الى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا