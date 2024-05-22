الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: 100 ألف جنيه لكل متوفى من ضحايا "معدية أبو غالب"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح ضحايا معدية أبو غالب بالجيزة، مقدمًا خالص العزاء لأسر المتوفين ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلي أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة كافة المعديات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المنتهية التراخيص وإيقافها فورًا حفاظًا علي أرواح المواطنين.


جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، المستشار عصام النديم المستشار القانوني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.


وفي بداية إجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ  15 / 10 /2023 وسيتم إزالتها طبقًا لاشتراطات القانون، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.


وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.


كما تطرق الاجتماع، لتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية لحظر سير مركبات التكاتك في الشوارع الرئيسية وعدم سيرها عكس الاتجاه بهدف الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات لتخفيف الاختناقات، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها علي أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي بمختلف القطاعات وتسريع معدلات الأداء لنهوها في أقرب وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا مناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وآليات طرح المشروعات المستهدفة بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية صرف ١٠٠ الف جنيه ضحايا معدية أبو غالب معدية أبو غالب المنوفية

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