الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثتى فتاتين من ضحايا معدية أبو غالب

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

تمكنت- منذ قليل- قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثتين من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في النيل.

ونجح الإنقاذ النهري منذ الصباح الباكر في استخراج  جثتي سلمى وحيد عسران طلبة، وحبيبة محمد إبراهيم سليمان، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى وردان.

وتستكمل قوات الإنقاذ النهري جهودها مع الساعات الأولى من صباح اليوم، للعثور على باقي ضحايا معدية أبو غالب، وسط حضور عدد من الأهالي على شاطئ فرع النيل، اللذين يتواجدون منذ الأمس انتظارًا لظهور بناتهم.

وشيع في الساعات الأولى من صباح اليوم المئات من أهالي قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثامين 5 فتيات من ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب، الذي وقع صباح أمس الثلاثاء  وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الجيزة من انتشال جثامين 11 ضحية.


واستقبل الجثامين الآلاف من أبناء محافظة المنوفية ومن أهالي وأقارب الضحايا بقريتي سنتريس والقناطرين، وسط حالة من الحزن، حيث رفضت الأسر أن تنام قبل أن يشاركون في تشييع الجثامين، إلى مثواها الأخير.


وتعالت الصرخات والبكاء بين الأهالي مع وصول جثامين الفتيات المتوفيات في الحادث، جانا عبدالله هيكل، شهد محمد عبدالجواد، تهاني سيد سليمان، زينب أحمد لطفي، إلى قرية سنتريس.

وكان قد قرر أمس الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه لتقديم المياه والغذاء لأهالي ضحايا معدية أبو غالب الذين انتقلوا من المنوفية إلى الجيزة وراء جثث فتياتهم.

محافظة المنوفية مركز اشمون العثور على جثتين تشييع جثامين امس الصناعات الأولى من صباح اليوم

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