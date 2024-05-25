السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول تأمين نهائى دورى أبطال إفريقيا يعلن موعد فتح ستاد القاهرة

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

تحدث محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم السبت.

 

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت.

 

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف الأسبوع الماضي على ملعب "رادس".

 

وقال محمود القاضي في تصريحات تليفزيونية " مسموح بدخول 53 ألف متفرج، وسيكون استقبال الجماهير بدايةً من الساعة الثانية ظهرًا وسيستمر في استقبالهم حتى اكتمال سعة الاستاد قبل بداية المباراة".

 

وواصل حديثه " ممنوع دخول المأكولات والمشروبات المتواجدة في علب زجاجية أو معدنية، مسموح الدخول بعبوات بلاستيكية أو معلبات خفيفة".

 

وتابع " ممنوع كذلك دخول الشعلات الحرارية وأقلام الليزر بالإضافة إلى الصافرات الشبيهة بصافرة الحكم، وكذلك ممنوع دخول كابلات الشواحن والهاند فري والباور بانك".

 

وأكمل " لن يتم السماح بتواجد الجمهور داخل أرضية الملعب، المسموح لهم بالتواجد هم رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الترجي ورئيس الكاف".

 

وأتم " ممنوع دخول أي أعلام أو لافتات عليها إشارات مسيئة ومسموح بدخول أعلام الأهلي ومصر".

 

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فمن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

 

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.
 

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