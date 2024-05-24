الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مران الأهلى الختامى قبل مواجهة الترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا (فيديو)

مران الأهلي في استاد
مران الأهلي في استاد القاهرة

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الختامي قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ لاعبو الأهلي المران بقراءة الفاتحة، وتعاهدوا على بذل أقصى جهد في المباراة، أعقبها خوض تدريبات بدنية قادها أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

كما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون  الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

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القنوات الناقلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة على لقب الأميرة السمراء بين الأهلي والترجي التونسي، المقرر انطلاقها الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الهواء مباشرة فضائيًا.

ويسبق المباراة تقديم استديو تحليلي، عبر القناة القطرية، يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية والإفريقية، قبل المباراة وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين وما بعد المباراة ومراسم التتويج.

بينما على البث الأرضي، تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، على الهواء مباشرة، مع تقديم استديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين أيضًا.

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