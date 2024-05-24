الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التربية والتعليم": إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" على المنصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نظرا لقرب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبنائنا فى الخارج (2023 / 2024)، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التي قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب انتهاء جميع أيام الامتحانات وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024.

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التربية والتعليم: 815 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

بوابة الشكاوى

يأتي ذلك استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.

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مسابقة التربية والتعليم 2024.. موعد انتهاء التقديم ورابط التسجيل

 

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم امتحانات أولياء الأمور المنصة

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