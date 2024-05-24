الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التربية والتعليم: 815 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بجميع النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث– إعداد مهني– نظام السنوات الخمس– تعليم وتدريب مزدوج– تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 وهى على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بجميع النوعيات، بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد (2030) مقيمًا ممثلًا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجًا مطورًا.

عدد لجان سير الامتحان

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بجميع النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضوًا داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين– ممتحنين– ملاحظين– إداريين... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوًا.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 بالرقم القومي

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع وسائله، سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية التكنولوجيا التطبيقية أنظمة أعمال الامتحانات

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