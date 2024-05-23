الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. والطلاب: "الدراسات طويلة لكن سهلة ومباشرة"

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ختام امتحانات الإعدادية بالغربية اليوم.. والنتيجة خلال 10 أيام

آراء طلاب الشهادة الإعدادية 

وقال طلاب الشهادة محافظة الجيزة، إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن هناك بعض الأسئلة جاءت بصيغة صعبة تحتاج لتفكير من أجل الإجابة عليها بشكل صحيح.

وقالت الطالبة ريتاچ أحمد بمدرسة جمال عبد الناصر، من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، إن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء طويل ويحتاج وقت أكثر من ساعتين.

وأشارت الطالبة سارة ابراهيم، إلى أن الامتحان طويل ولكنه سهل ومباشر، معلقين: "الحمد لله إننا خلصنا على خير".

وتداولت قنوات تليجرام المتخصصة في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، صباح اليوم، صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، وذلك بعد مرور دقائق من بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

txt

اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اليوم


جدير بالذكر، اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024.

طلاب الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه طلاب محافظة الجيزة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول والثاني

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

بالاسم فقط.. "الدستور" تعلن للطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 .. وخطوات الاستعلام

عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح