ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. والطلاب: "الدراسات طويلة لكن سهلة ومباشرة"

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية

وقال طلاب الشهادة محافظة الجيزة، إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن هناك بعض الأسئلة جاءت بصيغة صعبة تحتاج لتفكير من أجل الإجابة عليها بشكل صحيح.

وقالت الطالبة ريتاچ أحمد بمدرسة جمال عبد الناصر، من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، إن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء طويل ويحتاج وقت أكثر من ساعتين.

وأشارت الطالبة سارة ابراهيم، إلى أن الامتحان طويل ولكنه سهل ومباشر، معلقين: "الحمد لله إننا خلصنا على خير".

وتداولت قنوات تليجرام المتخصصة في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، صباح اليوم، صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، وذلك بعد مرور دقائق من بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



جدير بالذكر، اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024.