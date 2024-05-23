تداول امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

تداول رواد السوشيال ميديا صورًا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق الفيس بوك، بعد مرور دقائق من بدء الامتحان.

وزعم مشرف الجروب، أن الصور المتداولة على الفيس بوك هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتتأكد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، من صحة الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، للتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.

وقالت مصادر داخل الغرفة، إنه في حال التأكد من صحة الامتحان، سيتم تتبع مصدر تصوير الصور المتداولة والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداولها وتحويله للشئون القانونية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023 /2024، السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى اليوم الخميس.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبًا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357.

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصًا على مصلحة أبنائهم لأن شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو (لا للغش).

حقيقة تسريب الامتحانات

موقع "الدستور" يكشف في التقرير التالي، عن حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024

وقالت الوزارة: ما يحدث بامتحانات الشهادة الإعدادية، يسمي غشًا إلكترونيًا وليس تسريبًا، كانت ضمن تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عما يحدث بامتحانات الشهادة الإعدادية، وتابع لا بد أن نفرق بين المصطلحين.

وتابع الوزير، قائلًا إنه يجب التفريق بين الغش الإلكتروني والتسريب، وتابع أن التسريب هو تداول الامتحان قبل بدء اللجان، وفي هذه الحالة لا بد من إلغائه وطباعة النسخة البديلة لامتحان المادة المسربة، والغش الإلكتروني، هو تصوير أسئلة الاختبار فور بدء اللجنة وتداوله على صفحات الغش الإلكتروني.

سلسلة تداول لأسئلة اختبارات الشهادة الإعدادية مستمرة يوميًا، فور بدء اللجان، عبر صفحات الغش الإلكتروني بالسوشيال ميديا، وخاصة تطبيق التليجرام.

على الفور تقوم غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، بالتعرف على الطالب أو المعلم المتسبب في تصوير أجزاء من الامتحان وتداوله على السوشيال ميديا.