"ختامها مسك".. الهندسة ترسم البهجة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة في ختام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

سعداء بسهولة الهندسة

وعبرت هبة محمود، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سعد مهران بإدارة البساتين، عن سعادتها من سهولة امتحان مادة الهندسة، قائلة "جاء في مستوى الطالب المتوسط"، مؤكدة أنه جاء به سؤال واحد فقط كان يحتاج لتفكير.

أضافت الطالبة مريم خالد، أن امتحان الهندسة جاء سهل ومباشر، وتابعت قائلة: "الامتحان كان طويل ومليان مسائل ولكنه سهل ومباشر وبلا تعقيدات".

فيما أكد الطالب محمد إبراهيم، أن جميع رسومات الامتحان جاءت سهلة وعلى عكس المتوقع، كما جاء بامتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلا "ختامها مسك الحمدلله".



وانطلقت متحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023-2024، الخميس الماضي.

وأكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي، واختتمت اليوم الأربعاء.

أشار مدير المديرية، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.