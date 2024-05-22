الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول امتحان مزعوم لمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تداولت صفحات الغش، صورا مزعومة لامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر صفحات الغش الإلكتروني بطبيق التليجرام، بعد مرور ربع ساعة من بدء الامتحان.

ويزعم أدمن الجروب، أنه نفس الامتحان اأاصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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تتبع تداول الصور المتداولة 

وقال مصادر داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جاري تتبع صور الامتحان المتداول على السوشيال والتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

أضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه في حالة التأكد من صحة الامتحان، سيتم الوصول إلى الطالب أو المراقب المتسبب في تصويرة وتداوله، وتحويلة للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023-2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة الهندسة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

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وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024م، والتى تنطلق اليوم، وتنتهي حتى اليوم الأربعاء. 

 أكد موسى التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.

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