جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf للثلاث شعب

تفصلنا ايام عن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، فلذلك ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة، من طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، عبر محركات البحث جوجل، للعام الدراسي الحالي ٢٠٣٣/٢٠٣٤، والذي من المقرر أن تبدأ نهاية شهر يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

موقع "الدستور" يقدم خدمة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، خلال التقرير التالي بنشر تفاصيل وصورة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf لكافة الشعب.

في ١٠ يونيو المقبل تعقد بداية امتحانات الثانوية العامة وفقًا للجدول الرسمي التي اعتمده وزارة التربية والتعليم للمواد خارج المجموع، ويوم٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد المشتركة بين الثلاث شعب، كالتالي:

امتحانات لمواد خارج المجموع، تنطلق يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

بينما تنطلق المواد الأساسية المشركه بين طلاب جميع الشعب، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم ٢ يوليو.

بينما جاء جدول الشعبة الأدبية كالتالي:

امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وجاء جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024 كالتالي:

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم امتحان مادة الفيزياء، السبت الموافق 29 يونيو 2024، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية،ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضه 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا،و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.