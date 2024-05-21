حجازى: لأول مرة يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية العام المقبل

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،‎ بالسيد تشاك ميلي النائب الأول لرئيس شركة "بيرسون" للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية والسيد جيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة والسيد أندرو خان، مدير الإنتاج بقسم تعلم اللغة الإنجليزية بالشركة، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، حيث استعرض اللقاء سبل الاستفادة من خبرات شركة "بيرسون" فى تقييم الطلاب، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الشخصى، وكذلك التنمية المهنية للمعلمين.

وقد رحب الدكتور رضا حجازى بالتعاون مع بيرسون، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بمصر يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بما يجعل المعيار الأوروبي واحدًا فى كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون مع شركة "بيرسون" في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.

وتابع الوزير مستعرضا رحلة تطوير المناهج بداية من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أن خطة تطوير المناهج مستمرة في إطار تطوير جهود تطوير المنظومة التعليمية ككل.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي آليات التعاون مع البنك الدولي في إصلاح منظومة التعليم منذ عام ٢٠١٨، وذلك من خلال نظام التقييم فى المرحلة الثانوية، وإعداد وثيقة معايير تقييم المعلمين (CPD) والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مؤكدًا أهمية دور المعلم باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في تطوير المنظومة التعليمية.

من جهته، أشار السيد تشاك ميلي النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية بشركة بيرسون إلى أن الشركة لديها العديد من العلاقات القوية مع الجهات العالمية التى تعمل فى مجال التعليم، مشيدًا بالدور الذى تقوم به مصر فى تطوير التعليم وخاصة في مجال تقييم المعلمين، مؤكدًا تطلع شركة بيرسون إلى التعاون فى هذا المجال مع الجانب المصري.

كما أوضح السيد جيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في شركة بيرسون أنه يتم تدريس اللغة على ٤ مستويات وهى الكشف عن مهارة اللغة الإنجليزية، وكيفية التدخل فى تقييم مهارات اللغة الإنجليزية، وإعداد خريطة لربط كل مستوى مهارى فى اللغة الإنجليزية بمستوى معين في الـ IG، ومنح الشهادات المعتمدة والمقبولة عالميًا فى اللغة الإنجليزية.

وأضاف أنه يتم منح الشهادات إلى أربع جهات وهي من يدرس اللغة الإنجليزية فى المؤسسات مثل المدارس، والدارسين بالخارج والعاملين بالشركات التي تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، والتعليم الذاتى، مؤكدًا أن تعليم اللغة الإنجليزية عبر شركة "بيرسون" مرتبط ارتباطا وثيقا بمهارات القرن ٢١ والمهارات الحياتية، مضيفا أن المعايير المطبقة بها تعد معايير عالمية.