الثلاثاء 21 مايو 2024
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موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 والشروط المطلوبة

جريدة الدستور

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024، تزامنا مع اقتراب فتح باب التقديم للمدارس بالعام الدراسي الجديد، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من أولياء أمور التلاميذ المقرر التحاقهم بالمدارس بعد الوصول للسن القانوني لدخول المدارس.

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وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، قررت فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024، الكترونيا علي موقع الرسمي للوزارة.

فتح باب تقديم المدارس التجريبية 2024

وستبدا فتح باب تقديم المدارس التجريبية 2024 ، خلال الفترة من يوم 1 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل، وبمجرد تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وعن إجراءات التقدم لرياض الأطفال رسمي ورسمي لغات، أكدت الوزارة، انه سيقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو ولمدة شهر.

سن القبول في تقديم المدارس التجريبية 2024

على أن يكون سن  التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن أربع سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها.

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وبعد القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

ويتابع ولى الأمر نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.

على صعيد اخر، نبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص ( عربي - لغات ) بالمرحلة الابتدائية ما يلي:

على أن تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ.

وذلك من خلال ( الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول ابتدائي الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بالمدرسة.

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