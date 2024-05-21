الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تعلن استعدادها لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤، المقرر انطلاقها السبت المقبل، على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إنه تم الانتهاء من طباعة كافة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية، بتخصصاتها المختلفة.

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وأكدت المصادر، أنه سيتم نقل صناديق أسئلة الدبلومات الفنية، الخميس المقبل، المحافظات النائية، استعدادا لتوزيعها على الإدارات التعليمية قبل انطلاق الامتحان بساعات حفاظا على سريتها.

وأضافت المصادر، أنه سيتم توزيعها من مراكز النظام والمراقبة "الكنترولات "على المحافظة الداخلية فجر يوم الامتحان.

وأشارت المصادر، إلى أن سيتم تسليم اللجان لرؤساء اللجان الخميس المقبل، وتابع أنه تم التأكد من تجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

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حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات   

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بجميع نوعياتها زراعي وتجاري وفندقي وصناعي والتى تبدأ  25 مايو الجاري كالتالي:

1- العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

2- حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

3- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

4- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

5- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان»


6- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.

7- تعيين 5%: احضار ما يفيد ذلك.

8- على مديرى المدارس تجميع الاعتذارات من الزملاء الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم الى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف (۲) عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات.

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