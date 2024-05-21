إعلان مواعيد التدريب والاختبار لفئة معلم خبير والمرشحين للترقى دفعة عام 2018

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم، مواعيد التدريب والاختبار لفئة معلم خبير والمرشحين للترقي إلى كبير معلمين دفعة عام 2018م، على أن يبدأ في 24 مايو حتى 23 يونيو 2024م.

ويبلغ إجمالي عدد الفئة المستهدفة للترقيات 161 ألفا و239 معلماً، وتتضمن المحافظات المستهدفة التالية:

- من يوم 24 مايو إلى أول يونيو، محافظات (القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية).

- من 2 يونيو إلى 9 يونيو 2024 م، محافظات (القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- من 10 يونيو إلى 16 يونيو 2024، محافظات (البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط).

من 17 يونيو إلى 23 يونيو 2024 في محافظات (سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر).