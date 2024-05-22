الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبر "تليجرام".. تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب
طلاب

تداول صور من امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب أن الصور المتداولة على "تليجرام" هي نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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ويؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة التربية الفنية، اليوم.

وتتأكد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية من صحة الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، للتأكد أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.

وقالت مصادر داخل الغرفة إنه في حالة التأكد من صحة الامتحان، سيتم تتبع مصدر تصوير الصور المتداولة والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تدويلها وتحويله للشئون القانونية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023 /2024، السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

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وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبًا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفًا فرعية بالإدارات التعليمية، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصًا على مصلحة أبنائهم، لأن شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو (لا للغش).

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