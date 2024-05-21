الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج امتحانات سنوات النقل الترم الثاني 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب المختلفة لامتحانات اخر عام 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نتائج امتحانات صفوف النقل الترم الثاني 2024

وبعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 بدأ أولياء الأمور والطلاب بالقيام بالبحث عن الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام برقم الجلوس  عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم لتسهل الاستعلام عن النتائج.

وفور الاعلان عن ظهور نتيجة سنوات النقل يتم الاستعلام عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لطلاب مدارس محافظة القاهرة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024.. نتيجة سنوات النقل الترم الثاني

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 الترم الثاني بمختلف المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي الترم الثاني 2024

الاستعلام عن نتائج امتحانات صفوف النقل

  • الخطوة الأولى: قم بفتح موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  • الخطوة الثانية: قم بأدخال الرقم القومي للطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار المرحلة التعليمية الابتدائية او الإعدادية أو الثانوية العامة.
  • الخطوة الرابعة: قم باختيار الصف الدراسي.
  • الخطوة الخامسة: قم باختيار العام الدراسي 2024.
  • الخطوة السادسة: قم باختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • الخطوة السابعة: قم بالضغط على زر استعلام.
  • الخطوة الثامنة: سيتم ظهور النتيجة المراد الاستعلام عنها.

دلالات الالوان في نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2024

وحسب بيان سابق نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فانه ستظهر نتائج سنوات النقل للمرحلة الابتدائية  بنظام الألوان وذلك بعد اكتمال عمليات المراجعة والتصحيح، ويتضمن هذا النظام أربعة ألوان مختلفة، حيث يرمز كل لون إلى تقدير معين لأداء الطالب وهي كالتالي.

اللون الاحمر: يُعبر اللون الأحمر عن عدم اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة، ويرافقه نطاق درجات من 1 إلى 50 درجة.

اللون الاصفر: ويعبر اللون الأصفر إلى الحاجة لمزيد من التعلم والدعم، ويأتي مع نطاق درجات من 50 إلى 65 درجة.


اللون الاخضر: ويعبر اللون الأخضر يدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة، وترافقه درجات تتراوح بين 65 و85 درجة.

اللون الازرق: ويعبر اللون الأزرق فيشير إلى تجاوز الطالب التوقعات واكتسابه المهارات بشكل متميز، مع درجات تتراوح من 85 إلى 100 درجة.

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