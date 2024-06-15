خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب نبأ علمهم بوفاة "الحاجة مها علي محمد عثمان" عاملة خدمات بمدرسة الحامولي الابتدائية، والتي توفيت أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

ماتت على جبل عرفات.. وفاة سيدة من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

وقال علي كشري أحد أبناء قرية الحامولي، إن المتوفاة كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائمًا تسأل الله حسن الخاتمة وأن تلقى ربها على جبل عرفات.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الفقيدة توفيت على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتابع أن قرية الحامول تحولت إلى سرادقات عزاء عقب انتشار الخبر، حيث اكتست النساء السواد حزنًا على الفقيد الراحلة واختتم حديثه قائلًا "إنه سيتم دفنها في البقيع".