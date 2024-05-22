"التعليم" توجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وجهت لجنة الإدارة المركزية الامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى مدير مديريات التربية والتعليم، في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية صناعی- زراعي- تجاري وفندقي للدور الأول لعام 2024.

يأتي ذلك بهدف اتخاذ اللازم نحو تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات التحريرية- العملية والمعملية لطلبة الدبلومات الفنية بكل إدارة تعليمية بها لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، ويكون تشكيلها على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع ومدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع، ومسئول الأمن بالإدارة التعليمية وعضو من التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، وعضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية وعامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية وسائق من العاملين بالإدارة التعليمية، وضرورة عدم وجود موانع خاصة بالامتحانات للأعضاء المشاركين في الغرفة، مع مراعاة ألا يتم تكليف عضو من نوعيات التعليم الفني بغرفة العمليات ليس لهذه النوعية طلاب في امتحان الدبلوم هذا العام.

مهام أعضاء غرف العمليات

وحددت الوزارة مهام أعضاء غرف العمليات على النحو التالي: متابعة وصول كراسات الامتحان المقار اللجان ومتابعة عودة كراسات الإجابة حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة وسير العمل بلجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل وحلقة الوصل بين لجان السير نطاق كل إدارة وغرفة عمليات المديريات التعليمية، على أن يتواجد جميع الأعضاء المشاركين في الغرفة اعتبارًا من يوم الجمعة 24 مايو 2024 طبقًا لجداول الامتحانات المعلنة، مع عدم مغادرة أعضاء الغرفة تحت أي سبب لمقر غرفة العمليات أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية سوف تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق، 6 يونيو 2024 وكذا الامتحانات العملية والمعملية واستكمال التقييم النهائي سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق، 8 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.