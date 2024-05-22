الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: باتت لدينا آلية جديدة فى اختيار المعلمين

جريدة الدستور

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، على هامش المنتدى العالمي للتعليم بلندن، الدكتور لويس بنفينيستي المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي، لبحث تعزيز أوجه التعاون لتدوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وفى مستهل اللقاء، ثمّن الدكتور رضا حجازى الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم، والذي بدأ منذ عام ٢٠١٨، مستعرضًا مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج القيادة المدرسية، ووثيقة معايير المعلمين، وتدريب معلمي مرحلة رياض الأطفال.  

وزير التعليم يبحث مع فريق البكالوريا الدولية سبل تيسير تنفيذ برامجها فى مصر

 

تطوير منظومة التقويم الشامل

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم الشامل في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، والتي تتضمن بنوك أسئلة لسحب صور متكافئة، والامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، واختبار الطلاب باستخدام التابلت، مؤكدًا أن نظام التقويم يقيس قدرة الطالب على الفهم العميق، والمستويات العليا في التفكير، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والذي يؤدي لنواتج تعلم حقيقية.

وتابع الوزير أن الوزارة استحدثت إدارة الدعم والتواصل في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لتكون مسئولة عن التوعية ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور في التطوير، معربًا عن تقديره لدعم البنك الدولي للوزارة في هذا الإطار، وهو ما انعكس على تحقيق نتائج جيدة وملموسة لهذا الجهد في الميدان.  

كما أكد أن الوزارة تعمل لصالح أبنائها الطلاب وتحقيق مستقبل أفضل لهم، لذا تركز الوزارة بشكل كبير على تحسين مهارات القراءة والكتابة لأبنائها الطلاب في الصفوف الدراسية الأولى، باعتبارها من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في مراحل مبكرة، وهو ما تتعاون فيه الوزارة مع البنك الدولي.

وشدد على أن المعلم هو حجر الزاوية الذي يقود التطوير، وتتعاون الوزارة مع البنك الدولي في التنمية المهنية للمعلمين ووثيقة معايير المعلم (CPD)، كما تتبع منهجية تدريب المدربين (TOT)، وتنفيذ التدريب على رأس العمل من خلال وحدات التدريب.

txt

وزير التعليم يبحث مع نظيره بإقليم كردستان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وأضاف حجازي أن الدولة المصرية باتت لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.

واستعرض الوزير آليات اختيار المعلمين، موضحًا أن الإعلان عن مسابقة المعلمين الجدد يتم على مستوى كل مديرية، وفقًا لاحتياجها، وتعيينهم يمر بثلاث مراحل بدءًا من اجتياز المتقدم اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خمس مكونات وهي التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية.

كما أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية "1000 مدير مدرسة"، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى؛ ليصبحوا مديري المدارس، وتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمتابعة وتقييم أدائهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تتم وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.

من جهته، أشاد الدكتور لويس بنفينيستي، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولى، بجهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير وإصلاح التعليم خاصة في الصفوف الدراسية الأولي، مؤكدًا الأثر الإيجابي لهذه المرحلة الهامة، لذا يسعى البنك في ظل هذا النجاح والتطوير إلى تقديم المزيد من الدعم للأطفال الذين هم في حاجة لتطوير مستوي التعليم لديهم.

وثمن المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولى جهود وزارة التربية والتعليم المصرية على المسار الصحيح، مؤكدًا حرص البنك الدولي على تقديم كل سبل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.

تطوير منظومة التقويم الشامل برامج الطفولة المبكرة وزير التربية والتعليم فعاليات المنتدى العالمي للتعليم التحول الرقمي الامتحانات الالكترونية التطور التكنولوجي

مواد متعلقة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 بالرقم القومي

"ختامها مسك".. الهندسة ترسم البهجة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزير التعليم يبحث مع فريق البكالوريا الدولية سبل تيسير تنفيذ برامجها فى مصر

"التعليم" توجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

عبر "تليجرام".. تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

تداول امتحان مزعوم لمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الهندسة والعلوم بالجيزة.. اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf للثلاث شعب

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة