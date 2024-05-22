الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يبحث مع فريق البكالوريا الدولية سبل تيسير تنفيذ برامجها فى مصر

وزير التعليم يبحث
وزير التعليم يبحث مع فريق البكالوريا

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن، الفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB)، والذي ضم أولى بيكا هيتونين المدير العام للبكالوريا الدولية (IB)، وهيف بنايان المدير العالمي لتطوير الأعمال بالبكالوريا الدولية (IB)، وجان كريستوف غوريس رئيس قسم التنمية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط؛ حيث استهدف اللقاء بحث سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر.

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وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على دعم تقديم هذه النوعية من التعليم في مصر على أعلى مستوى، موضحًا أن شهادة البكالوريا الدولية (IB) واحدة من الشهادات القوية التي تحظى بثقة كبيرة في مصر.

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بروتوكول تعاون 

كما أكد الوزير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية وبين البكالوريا الدولية، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للطلاب والمدارس المصرية، مؤكدًا أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين البكالوريا الدولية؛ من أجل تيسير عمل المدارس التي تعمل بنظام البكالوريا الدولية في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة البنود الخاصة ببروتوكول اتفاقية التوسع بمدارس (IB) والمراحل اللازمة لها، ومناقشة تعزيز سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر.

والتقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد سكوت ماكدونالدز، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني؛ بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بلندن؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجلس في تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية شاملة.

وقد ثمن الدكتور رضا حجازي التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، كما أعرب عن تقديره للمجلس على تقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية في مصر من خلال العديد من البرامج، ومنها connecting classrooms، وبرامج تدريب اللغة الإنجليزية، والدمج، وتدريب المعلمين على الشمول، وتدريب المديرين على القيادة والمهارات الشاملة، وغيرها من أوجه التعاون الفعالة.

واستعرض الوزير برنامج إصلاح التعليم الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن التطوير خطة دولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس الأولويات وتوفر كل سبل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى خطة تطوير المناهج، والتي تتضمن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، والتي تتضمن اللغة الإنجليزية بين عدة لغات سيتم تدريسها بالمدارس الحكومية كلغة ثانية، مشيدًا بدور المجلس الثقافي البريطاني في دعم جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.

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