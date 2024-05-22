رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 بالرقم القومي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، تزامنا من اقتراب إعلان نتائج صفوف النقل، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

انتهاء امتحانات الترم الثاني 2024

وانتهت مديريات التربية والتعليم الأسبوع الماضي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

وتقوم الإدارات التعليمية حاليا، بانتهاء تصحيح اختبارات التيرم الثاني لصفوف النقل، ثم تقوم بمراجعة التصحيح وجمع ورصد الدرجات وإضافة درجات أعمال السنه التي حصل عليها الطالب طوال العام الدراسي.

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم، تتيح الوزارة نتائج الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فور الإنتهاء من عمليات التصحيح وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

رابط نتائج الامتحانات بالرقم القومي 2024

وتتيح الوزارة، الحصول على النتيجة بالرقم القومي الخاص بالطالب المدون في شهادة الميلاد، ومن خلال الدخول

عبر بوابة مركز المعلومات، عبر الرابط التالي من هنا.

ثم اختيار نتائج صفوف النقل، واختيار الصف الدراسي، ثم اختيار نتيجة نهاية العام، ثم كتابة الرقم القومي، سوف تظهر النتيجه فور اعتمادها.

جدير بالذكر، ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقوم باعتماد نتيجه صفوف النقل، من خلا المديريات التعليمية، فور الإنتهاء من اختبارات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، لتوفيها لجميع الطلبة والطالبات بموقع الوزارة وداخل المدارس التابع لها الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، كما توفر نتائج الثانوية الفنية

تتيح بوابة الثانوية العامة كافة الخدمات التي يحتاج لها طلاب الثانوية العامة، ولكي يتمكن الطلاب أو المعلمون من التمتع بخدمات بوابة الثانوية العامة لابد أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني الموحد أو بكود المعلم.