الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 الترم الثاني بمختلف المحافظات

طلاب
طلاب

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورغبة الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة درجاتهم في الامتحانات قبل الحصول على الإجازة الصيفية.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024

يمكن معرفة نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الألوان الدالة على التقديرات التي حصل عليها الطلاب في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الترم الثاني والتي أعلنت عنها بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط مواقع المديريات التعليمية 

يتم إعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة المراحل التعليمية عقب اعتماد النتيجة النهائية للفصل الدراسي بشكل رسمي يعقبها نشر كافة النتائج عبر مواقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات من خلال الروابط التالية:-

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالسويس (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية (من هنا).

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موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بقنا (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالشرقية (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالوادي الجديد (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببورسعيد (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية (من هنا).

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية (من هنا).

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موعد إعلان نتائج طلاب التعليم الأساسي 2024 الترم الثاني 

يتم إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والكنترول من رصد الدرجات ومراجعة الكشوف حيث يتم ذلك في غضون نت أسبوع غلى 10 أيام فقط من انتهاء الامتحانات.

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