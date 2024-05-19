طلع من الامتحانات على ضرب النار.. طالب يصيب 4 أشخاص بطلقات نارية بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة على يد طالب إعدادي، في مركز دشنا، شمالي قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بأن طالب من قرية السمطا أصاب 4 أشخاص بطلقات نارية بدائرة مركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة كلا من "محمود.ح.ع، يبلغ من العمر 52 عامًا، وشقيقه إسلام، 37 عامًا ويوسف.م.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويوسف.س.م، يبلغ من العمر 12 عامًا، على يد طالب إعدادي بسبب مشاجرة بعد آداء امتحانات الشهادة الإعدادية عقب خروجهم من المدرسة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.