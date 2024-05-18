السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استبعاد رئيس لجنة بقويسنا وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه  المتابع  بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم.


وأكد “أبو ليمون”، أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدًا بمستقبل أبنائنا الطلاب، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. 


وأشار محافظ المنوفية، أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلّف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كافة المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة، وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على حقوق الطلاب.

تسريب امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية بالمنوفية اليوم 

في هذا الشأن، كان قد تداولت جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، وذلك قبل دخول الطلاب اللجان الامتحانية بشكل كبير.

طالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، كافة المسؤولين عن التعليم التحقق من الأسئلة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوت صحتها.

وأكد مصدر في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه جاري التأكد من الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ومحاولة الوصول لحقيقة الأمر.

محافظ المنوفية قرارات حاسمه بعد تسريب الامتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية خصم خمسه عشر يوما حرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات

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