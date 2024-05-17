الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات الرسمية

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال الحدث

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء على مدار اليوم، الجمعة، والعطلات الرسمية بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023.

تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام

 وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

التوجيه بتكاتف كل الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات

ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تكاتف كل الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات، وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023، وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن  للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.  

متابعة لحظية وميدانية لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية

وأكد محافظ المنوفية متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية طلبات التصالح العمل في العطلات الرسمية التصالح على مخالفات البناء

مواد متعلقة

"نواب المنوفية" يطالبون باعتمادات مالية مناسبة لدعم مراكز شباب المحافظة

جامعة المنوفية ضمن الأفضل عالميًا في تصنيف CWUR

أسعار الأضاحى فى المنوفية للعيد الكبير 2024 ونصائح مهمة عند شرائها

الأكثر قراءة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

"أ هـ م- 3".. مزايدة على لوحة سيارة تخطى سعرها مليون جنيه (تفاصيل)

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية