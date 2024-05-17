محافظ المنوفية: استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات الرسمية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء على مدار اليوم، الجمعة، والعطلات الرسمية بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023.

تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

التوجيه بتكاتف كل الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات

ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تكاتف كل الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات، وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023، وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.

متابعة لحظية وميدانية لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية

وأكد محافظ المنوفية متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.